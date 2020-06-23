Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 1’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165 oldu. Bugünkü bin 315 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 893 olduğu açıklandı.

“TEST SAYIMIZ 3 MİLYONU GEÇTİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız” dedi.