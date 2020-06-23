Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
23 Haz 2020 - 20:37- Asayiş Güncelleme: 23 Haz 2020 - 21:39
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.