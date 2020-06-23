Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Op. Dr. Uğur Ertuğrul. 1961, Niğde Bor doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1998’de Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde çalışmaktaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerine yer verildi.
23 Haz 2020 - 22:00- Sağlık
Bakan Koca’dan Dr. Uğur Ertuğrul paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.