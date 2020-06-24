Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Reyes Morato ile AB ilişkileri kapsamındaki genel konular ile ikili ticari ilişkilerimizdeki gündem maddelerini detaylıca değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşımak için beraberce çalışacağız” ifadelerini kullandı.
24 Haz 2020 - 08:47- Siyaset Güncelleme: 24 Haz 2020 - 08:58
Ticaret Bakanı Pekcan İspanyol mevkidaşı ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Reyes Morato ile görüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.