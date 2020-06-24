En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Haziran günü Kadıköy ve Ümraniye’de meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
AYNI GÜN, ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAKALANDI
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüpheli Serkan F. (21) olayların gerçekleştiği 18 Haziran günü, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak’ta bulunan bir binanın otoparkında kıskıvrak yakalandı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi. Serkan F. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Serkan F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.