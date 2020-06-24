Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Haz 2020 - 10:43- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 10:44

En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı

Kadıköy ve Ümraniye’de 3 motosiklet çalan hırsız aynı gün içinde yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
mask

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Haziran günü Kadıköy ve Ümraniye’de meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN, ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüpheli Serkan F. (21) olayların gerçekleştiği 18 Haziran günü, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Bahçeler Sokak’ta bulunan bir binanın otoparkında kıskıvrak yakalandı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi. Serkan F. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Serkan F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Haz 2020 - 10:43 İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dayanılmaz Acı! Baba ile oğlun feci ölümü... mask
Dayanılmaz Acı! Baba ile oğlun feci ölümü...
AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı mask
AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı
Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı... 5 kişinin ölümüne sebep olan faciadan yeni görüntüler! mask
Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı... 5 kişinin ölümüne sebep olan faciadan yeni görüntüler!
Acılı baba: ''Eşimi kurtardım ama kızımı kurtaramadım'' mask
Acılı baba: ''Eşimi kurtardım ama kızımı kurtaramadım''
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe mask
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe
İzmir’i etkisi altına aldı... Uykuda yakalansalardı sonu facia olacaktı! mask
İzmir’i etkisi altına aldı... Uykuda yakalansalardı sonu facia olacaktı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!

GALERİ

Yasağı Dinlemiyorlar! Polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca kamerada mask
Yasağı Dinlemiyorlar! Polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca kamerada
Dehşet Verici Hortum Böyle Görüntülendi! Verdiği Zarar havadan görüntülendi mask
Dehşet Verici Hortum Böyle Görüntülendi! Verdiği Zarar havadan görüntülendi
Tartışma cinayetle sonuçlanmıştı! Kayınpeder cinayeti kamerada mask
Tartışma cinayetle sonuçlanmıştı! Kayınpeder cinayeti kamerada
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber mask
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber
3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı mask
3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Yol verme kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı - Video Haber mask
Yol verme kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL