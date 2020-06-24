Dünyanın en güçlü böceği onu ziyaret etti!

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesinde çiftçilik yapan Fahri Güneş’in evine, kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olarak tanımlanan ‘gergedan böceği’ girdi.
Evine giren davetsiz misafiri görünce şaşkına dönen Güneş, ilk başta normal böcek sandığı hayvanın geçtiğimiz yıllarda "çok yüksek parasal değere satıldığı" iddiasıyla gündeme gelen gergedan böceği olduğunu anladı. Güneş, daha önceden internette ve haberlerde gördüğü gergedan böceğinin fotoğrafını çekti.
Dünyanın en güçlü böceği, davetsiz misafiri oldu
Güneş, “Evde otururken birden bu böceği fark ettim. İlk başta normal bir böcek gibi geldi ama incelediğimde gergedan böceği olduğunu anladım. Bu böceğin çok değerli olduğuna ilişkin haberler görmüştüm. İnternette yaptığım araştırmada kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabildiğini öğrendim. Bizim evimizin davetsiz misafiri oldu. Daha sonra da doğal hayatına geri bıraktık” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.