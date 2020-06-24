Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Haz 2020 - 12:12- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 12:13

Dikkat Yağışlarla birlikte çoğaldı! Zehirlenenlerin sayısı 30’u geçti

Tokat’ta son 3 haftada hastaneye başvuran 30’dan fazla kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı.
mask

Tokat’ta son 3 haftada hastaneye başvuran 30’dan fazla kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı.

Tokat’ta normalleşme süreci ile birlikte doğaya çıkan vatandaşlar yağışlarla birlikte çoğalan mantarları toplayarak tüketmeye başladı. Kimi vatandaş topladığı mantardan yiyerek etkilenirken, kimi vatandaşlarda ikram edilen mantarlardan yiyerek zehirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Uygulama Hastanesi acil servisine son 3 haftada 30’dan fazla kişi mantar zehirlenmesi ile başvurdu. Mantar zehirlenmesinden tedavi gören hastalar iyileşme sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, vatandaşları bilmedikleri mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı.

KARI KOCA İKRAM EDİLEN MANTARDAN YEDİLER, TEDAVİYE ALINDILAR

Tokat merkeze bağlı Kat Beldesinde yaşayan Ethem ve Sati Acar çifti yaylada mantar toplayan bir yakınları tarafından ikram edilen mantardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye başvurarak tedaviye alındı. Hastanede yan yana sedyelerde yatan çiftin sağlık durumu iyiye gidiyor. Ethem Acar, akrabalarında ikram edilen mantarı yedikten sonra zehirlendiklerini söyledi. Vatandaşlara bilmedikleri mantarı tüketmemeleri tavsiyesinde bulunan Acar, mantar yedikten kısa bir süre sonra etkilendiklerini kaydetti.

Sati Acar, yayladaki akrabalarını ziyarete gittiklerinde mantar ikram edildiğini ifade ederek, “Mantar yedikten sonra önce eşim rahatsızlandı, o daha fazla yemişti. Ben hastaneye ayakta geldim. Sonra bende ne olduğunu hatırlayamıyorum. Çok kötü bir süreçti. Rabbime şükürler olsun, hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ölümden döndük. Canlar mantar istiyorsa kültür mantarı yesinler, bilmedikleri mantarı yemesinler” diye konuştu. Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yayladan mantar toplayan Yusuf Südütemiz (34) ise kendi topladığı mantardan yedikten sonra mide bulantısı baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurduğunu kaydetti.

GEÇEN YOLA GÖRE MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE ARTIŞ VAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurşah Başol, Haziran ayı itibariyle 30’dan fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeni ile acil servise başvurduğunu söyledi.

Geçen yıla göre mantar zehirlenmelerinde artış yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Başol, “Vatandaşlarımız dağdan ormandan topladıkları mantarları tüketmeleri gerekiyor. Kaybettiğimiz hastalar bile olabilir bu süreçte. Çünkü mantar zehirlenmeleri ciddi manada karaciğer yetmezliği yapıyor böbrek yetmezliği yapıyor. Yaklaşık yüzde 50 vakada da ölüm gözlerine biliyor. Burada yapılan bir hata var yalnız hastalar bulantı kusma ishal şikayetiyle geliyorlar bizde ama bir süre sonra kendilerini iyi hissedip, kan tahlilleri normal gelip taburcu olmak istekleri oluyor. Halbuki hasta geldiğinde tüm kan tahlilleri normal olsa bile 3 gün bu hastayı bizim takip etmemiz gerekiyor. Çünkü 2 gün ya da 3 gün bu testlerde bozulmalar karaciğer böbrek yetmezlikleri görülebiliyor. O yüzden işi ciddiye almamız gerekiyor açıkçası mantar zehirlenmesi koyduktan sonra 3 günlük bir takip ve tedavi süreci öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

24 Haz 2020 - 12:12 İHA Tokat- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Ankara’da jandarma 44 kilo skunk maddesi ele geçirdi mask
Ankara’da jandarma 44 kilo skunk maddesi ele geçirdi
Dayanılmaz Acı! Baba ile oğlun feci ölümü... mask
Dayanılmaz Acı! Baba ile oğlun feci ölümü...
AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı mask
AFAD hortum sırasında yapılacaklar konusunda uyardı
Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı... 5 kişinin ölümüne sebep olan faciadan yeni görüntüler! mask
Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı... 5 kişinin ölümüne sebep olan faciadan yeni görüntüler!
Acılı baba: ''Eşimi kurtardım ama kızımı kurtaramadım'' mask
Acılı baba: ''Eşimi kurtardım ama kızımı kurtaramadım''
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!

GALERİ

Meteoroloji’den korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım... mask
Meteoroloji’den korkutan uyarı! Sel, su baskını, yıldırım...
Trafiğe Meydan Okudu! 10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi mask
Trafiğe Meydan Okudu! 10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi
CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber mask
CHP’li Kaftancıoğlu’nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası onandı - Video Haber
Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada mask
Hortuma yakalanan sürücü böyle kurtuldu! Sürücünün zor anları kamerada
İstinat duvarı üzerine devrildi! Kurtarılması bekleniyor! - Video Haber mask
İstinat duvarı üzerine devrildi! Kurtarılması bekleniyor! - Video Haber
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL