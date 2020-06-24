Keçiörengücü'nde Altınordu FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Keçiörengücü, Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Cuma günü Altınordu FK ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mor-beyazlılar taktik ağırlıklı çalışma yaptıktan sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.