Keçiörengücü'nde Altınordu FK maçı hazırlıkları devam ediyor

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Keçiörengücü, Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Cuma günü Altınordu FK ile karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mor-beyazlılar taktik ağırlıklı çalışma yaptıktan sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.