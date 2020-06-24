Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2020 elemelerinde Fransa’ya 2-1 mağlup oldukları maçın taktik analizini paylaştı. Fransa’ya karşı oynadıkları futbola değinen Fırat, gösterdikleri performansla Fransız savunmacıları birçok pozisyonda etkisiz bıraktıklarına değindi. Birçok teknik adamdan kendisine sorular geldiğini belirten Engin Fırat paylaştığı videoda da bu sorulara cevap verdi.
24 Haz 2020 - 12:20- Spor Güncelleme: 24 Haz 2020 - 12:41
Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa ile Moldova arasında oynanan maçın taktik analizini yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.