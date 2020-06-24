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24 Haz 2020 - 13:05- Ekonomi

Bakan Albayrak: "TL’ye güvenen herkes kazanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

24 Haz 2020 - 13:05 İHA İstanbul- Ekonomi

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