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24 Haz 2020 - 13:15- Ekonomi G: 24 Haz 2020 - 14:16

Serbest piyasada altın fiyatları - 24 Haziran 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 391,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392 liradan, 2 bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 603 liradan, 357 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 543 liradan, bin 262 liradan alınan Yarım Ziynet bin 272 liradan ve 631 liradan alınan Çeyrek Ziynet 636 liradan satılıyor.

24 Haz 2020 - 13:15 İHA İstanbul- Ekonomi

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