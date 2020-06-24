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24 Haz 2020 - 13:24- Siyaset G: 24 Haz 2020 - 14:00

AK Parti’den yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “İzmir Belediye Başkanının açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP’nin HDP’nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir” dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve sorularını cevapladı. 34 maddeden oluşan tarım ve ormancılık ile ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Muş, “Orman arazilerinde bozuk zeminler vardı. Bunların hem doğaya hem ekonomiye kazandırılması için tıbbi aromatik bitki üretiminin önünü açıyoruz. Sahipli arazilerde ağaç kesimi ile izin alınmadan ağaç kesimi ile alakalı 308 lira para cezası uygulaması vardı. Araziler sahipli olsa dahi beş metreküpe kadar 500 TL, bundan sonraki her metreküp için 100 TL para cezası uygulaması getiriyoruz. Makaron, yaprak sigara kağıdı, filtresi, alkol üretim ve tanıtımı ile ilgili denetim Tarım Bakanlığına alınmaktadır. Bakanlık izni olmadan makaron, sigara kağıdı, filtresi işletmesi kuran ve işletenlere bir yıldan üç yıla hapis cezası ile 5 ile 10 bin gün arasında idari para cezası getiriyoruz. Sigara fabrikalarına kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’de üretim zorunluluğu getiriyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 45’e kadar çıkartılabilecek. Hobi bahçeleri olarak bilinen ve birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hiçbir izni, ruhsatı olmayan yapılar artış göstermektedir. Hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız herhangi bir yapı almamalarını özellikle rica ediyoruz. Tarım arazilerine yapılan yapılarla ilgili cezalar arttırılıyor. Bin TL’den az olmamak üzere her metrekare için 10 TL ceza kesilecektir” dedi.

Muş, tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılmasına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldığını aktararak, "İzin alınan amaçtan başka bir amaçla asla kullanılmayacak. Her amaç değişikliği için Tarım Bakanlığından ve ilgili kamu idarelerinden izin alınmasını zorunlu hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Muş, şöyle konuştu:

“Taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili olarak idari para cezaları 50 bin liradan 500 bin liraya çıkartılabilecek. Taklit, tağşiş ürünün tekrardan piyasaya iki yıl içinde sürüldüğünün tespiti halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, 5 ile 10 yıl faaliyetten men edileceklerdir.”

Hobi bahçelerinde yönelik soruya Muş, “Ceza vardı, hem ağırlaştırıyoruz hem de bu ceza kestikten sonra iki aylık süre veriyoruz. İki ay sonra uygulanacak üç katı ceza uygulanmayacak, yıkım işlemi gerçekleştirilmeyecek” cevabını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "İzmir bayrağı" , "İzmir parası" söylemlerine ilişkin Muş, “Son derece tehlikeli ve sakıncalı bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İzmir’e ayrı para birimi, bayrak demek, bunlar egemenliğin simgeleridir. Bu tip söylemlerin Türkiye’ye faydası olmaz. Sinsi planın tezahürü olarak değerlendiriyoruz. İzmir Belediye Başkanı’nın açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP’nin HDP’nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir” dedi.
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24 Haz 2020 - 13:24 İHA Ankara- Siyaset

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