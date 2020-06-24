Euroleague’de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague’de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes - Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.
Euroleague’de 1. hafta programı şöyle:
1 Ekim Perşembe
Anadolu Efes - Zenit
Olympiakos - Zalgiris
Maccabi Fox - Alba Berlin
Barcelona - CSKA Moskova
Valencia - Asvel Villeurbanne
2 Ekim Cuma
Khimki Moskova - Panathinaikos
Fenerbahçe - Crvena Belgrad
Bayern Münih - Armani Milan
Baskonia - Real Madrid
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.