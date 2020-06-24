Euroleague’de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague’de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes - Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.

Euroleague’de 1. hafta programı şöyle:

1 Ekim Perşembe

Anadolu Efes - Zenit

Olympiakos - Zalgiris

Maccabi Fox - Alba Berlin

Barcelona - CSKA Moskova

Valencia - Asvel Villeurbanne

2 Ekim Cuma

Khimki Moskova - Panathinaikos

Fenerbahçe - Crvena Belgrad

Bayern Münih - Armani Milan

Baskonia - Real Madrid