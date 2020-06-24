Topçu: “Terör organizasyonunun halen korunup, kollandığını görmekteyiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Fetali Han Hoyski’nin Ermeni terör örgütü Nemesis tarafından katledilişinin 100’üncü yılı münasebetiyle gerçekleştirilen “100. Yılında Fetali Han Hoyski ve Türk Devlet Adamlarına Yönelik Ermeni Terörünün Asırlık Tarihi" konulu oturuma telekonferansla katıldı. Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Azerbaycan’nın Ankara Büyükelçiliği ve UNESCO tarafından ortak yapılan konferans ve oturumun moderatörlüğünü eski Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar üstlenirken, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Anar Kerimov da konferansa konuşmacı olarak katıldı. Bazı sosyal medya platformlarından da canlı olarak yayınlanan konferans birçok ülkeden canlı olarak takip edildi. Oturumda Ermeni terörünün kimler ve hangi devletler tarafından korunup, beslenip büyütüldüğü ve 100 yıldır yaptığı suikastlar, katliamlar, soykırımlarla günümüze kadar nasıl ve hangi isimleri kullanarak geldiği konuşuldu.

DEVLET YÖNETİCİLERİ ELİYLE TERÖR EYLEMLERİ KARARI

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ermeni terör örgütlerinin geçmişi ve bugünüyle ilgili, “28 Mayıs 1918’de kurulan Ermenistan Devleti’nin yönetimindeki Taşnakların ilk işi bölgedeki Azerbaycan ve Gürcistan‘a yönelik terörist eylemler ile etki sahalarını artırmak oldu. Taşnaklar 1919’daki 9’uncu kongrelerinde ABD’den gelen Şahan Natali isimli Taşnak, kongreye terör yolu ile başka ülkelerde de intikam alma planı oluşturulması için teklif verdi. Ermenilerin büyük çoğunluğu buna temkinli yaklaşsalar da bir devletin yöneticileri eliyle terör saldırılarıyla intikam alma organizasyonu fikri karara bağlandı” dedi.

“NEMESİS, İNFAZ LİSTESİNİN BAŞINA TALAT, CEMAL VE ENVER PAŞALARI YAZDI”

Taşnakların bahsi geçen terör organizasyonlarının adına da mitolojik intikam tanrısı Nemesis’in adını verdiklerini belirten Topçu, “Nemesis organizasyonu, 600’ü aşkın sayıda infaz listesi hazırlamış, listenin başına Talat, Cemal ve Enver Paşaları yazarak Şahan Natali, Armen Garo, Aron Saçakliyan adlı çete üyesi katilleri de görevlendirmişti. Bu listede ayrıca ajan olduğunu düşündükleri Ermeniler ile Azerbaycan devletinin yöneticileri de yer almaktaydı” dedi.

İLK ŞEHİT AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ BAŞBAKANI FETALİ HAN HOYSKİ OLDU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Nemesis adlı Ermeni Taşnak cinayet organizasyonunun ilk terör cinayeti, 19 Haziran 1920’de şehadetinin 100. yıl dönümünde bugün birlikte rahmet ve minnetle andığımız 1875 Şeki doğumlu, Türk-İslam dünyasının ve bölgenin ilk demokratik cumhuriyeti örneği olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Fetali Han Hoyski Bey’i şehit ettirmek oldu. Taşnakların Nemesis adlı bu terörist organizasyonu, 15 Mart 1921’de Almanya’da Talat Paşa’yı sırtından vurdurarak, 18 Temmuz 1921’de bu defa İstanbul’da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir’i, 5 Aralık 1921’de Roma’da Said Halim Paşa, 17 Nisan 1922’de Almanya’da Dr. Bahaddin Şakir ve Cemal Azmi beyleri aynı tuzaklarla katlettirdiler. 21 Temmuz 1922’de Cemal Paşa Tiflis’te bir otelde katledilmiş, cinayetin Nemesis saldırısı olup olmadığı muğlak olmakla birlikte ırkçı Ermeniler bu cinayeti Stepan Dzağigian adlı teröristin işlediğini, Sibirya’daki Sovyet çalışma kamplarına gönderildiğini ve bir daha haber alınamadığını ifade ederler. Enver Paşa’nın 4 Ağustos 1922’de Tacikistan’da Bolşeviklerle çarpışırken şehit olduğu bilinse de, Taşnaklar, Enver Paşa’nın Ermeni asıllı Rus askeri Hagop Melkumyan tarafından öldürüldüğünü her yerde ifade ederler.”

“KATİLLER RAHATÇA ÜLKE DEĞİŞTİREREK ABD’YE YERLEŞMİŞLERDİR”

Ermenilerden birçoğunun İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerle işbirliği yaptığını sosyalist Ermenilerin itiraf ettiğini hatırlatan Topçu, “Fetali Han Hoylu Bey’in şehit edilmesi ile başlayan Ermeni Taşnak cinayet şebekesinin Nemesis organizasyonuna iştirak eden teröristlerin tamamı akli dengeleri bozuk gerekçesiyle serbest bırakılmışlar, bu katiller rahatça ülke değiştirerek ABD’ye yerleşmişlerdir. Diğer yandan Nemesis organizasyonunda yer alan Ermenilerden birçoğunun 2’nci Dünya Savaşı zamanında Nazilerle işbirliği yaptıklarını da sosyalist Ermeniler tespit ederek itiraf etmişlerdir. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken husus Taşnakların kurduğu bu Nemesis adlı Ermeni terör organizasyonunu o günlerde koruyup kollamış olan, ‘düveli muazzama’ diye bilinen devletlerin 70-80 ve 90’lı yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye’de ve BM kararlarına göre de haksız hukuksuz Ermeni işgali altındaki Azerbaycan’ın öz toprağı Karabağ genelinde ve Hocalı özelindeki cinayetlerin, soykırımın mesulü ASALA terör örgütü için zemin hazırlamış olmalarıdır” diye konuştu.

“İLK İSİMLERİ NEMESİS, SONRA ASALA OLAN TERÖR ÖRGÜTLERİ ŞİMDİ İSE YPG/PKK”

Nemesis terör örgütünün günümüzdeki uzantısının YPG/PKK olduğunu söyleyen Topçu, “Düveli muazzama, o gün adları Nemesis, sonra ASALA olan terör örgütleri için yaptıklarının benzerini şimdi de adı YPG/PKK olan terör örgütüne yapmaktadırlar. ASALA, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı kanlı eylemler yaptı. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi birçok ülkede terör örgütü olarak kabul edilen örgüt, 1970’li ve 1980’li yıllarda genelde Türk hedeflere karşı kalleş ve alçak terör saldırıları gerçekleştirmiş, aynı zamanda Madrid’de Trans World Airlines ve Los Angeles’ta Air Canada ofislerini de bombalamış, ASALA 21 ülkenin 38 kentinde 39’u silahlı, 70’i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 silahlı saldırı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 58’i Türk vatandaşı, 31’i diplomat ve aile mensubu olmak üzere 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştır. Bilindiği gibi daha dün en büyük insanlık suçu olan dramlarından birisi öz be öz Azerbaycan toprağı Karabağ’da yaşandı. Ermeni teröristler, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Hocalı kasabasında 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dâhil olmak üzere toplam 613 savunmasız sivile jenosit uyguladılar. Savunmasız sivillerden oluşan bölgenin kadim halkı Azerbaycan Türkleri öz vatanlarında soykırıma uğradı ve BM’de bunu işgal olarak kabul ettiğini karara bağladı. Karabağ geneli, Hocalı özelinde sistemli jenositin baş sorumlusu ASALA terör örgütünün elebaşlarından Monte Melkonyan, Ermeni makamlarınca milli kahraman kabul edilmiş olup, bu terörist için her ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenliyorlar” dedi.

“ASALA’NIN ESAMESİ KALMADI, ARTIK PKK/YPG VAR”

1985 yılı itibarıyla ASALA terör örgütünün yerini PKK’ya bıraktığının altını çizen Topçu, “ASALA, IRA-PKK/Kongra-Gel/KADEK ve Kızıl Tugaylar gibi diğer uluslararası silahlı örgütler ile de iş birliği yaptığı bilinmektedir. 1978’de kurulan PKK, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın kardeşi Rıfat Esad’ın verdiği özel izinle Suriye topraklarında kurdukları kampta küresel güçlerin de desteğiyle beslenip büyütüldü. 15 Ağustos 1984 tarihinde ne Kürt ne de Türk olan katil çete lideri Apo’nun emir ve talimatıyla 21.30 sularında Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerine PKK katilleri tarafından tıpkı ASALA terör örgütü gibi baskın ve kalleş usullerle ilk terör eylemlerini gerçekleştirdi. Sanki bir el PKK terör örgütünü devreye sokup, ASALA terör örgütünü devreden çıkarttı. 1985 yılı itibarıyla da zaten ASALA’nın esamesi kalmadı, artık PKK/YPG var. Nemesis ile başlayıp, ASALA ile yürüyen, PKK/YPG ile devam eden, siyaset, medeniyet ve etnik küresel terör organizasyonu, özelde Türkler ve yeniden dizayn edilmek istenen bölgemiz için ama aynı zamanda dünyanın, bütün dünya başkentlerinin belası olan ve daha da olacak bu terör organizasyonun halen korunup ve kollandığını görmekteyiz” dedi.