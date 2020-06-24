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24 Haz 2020 - 14:58- Dünya G: 24 Haz 2020 - 15:01

Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Suriye’nin Afrin ilçesinin merkezindeki Raco Caddesi’nde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Saldırı sonucu 3 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil daha yaralandı. Patlama sonucu çevrede maddi hasar da oluştu.
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24 Haz 2020 - 14:58 İHA - Dünya

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