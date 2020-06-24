Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Haz 2020 - 15:13- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 15:15

‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nikar Deliormanlı’nın yargılandığı davada istenen Adli Tıp Kurumu dosyaya girdi. Raporda, Deliormanlı’nın ceza ehliyetinin olmadığı kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım” diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla Nikar Deliormanlı’nın(57) yargılandığı davada mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istemişti.

ATK: “SANIĞIN CEZA SORUMLULUĞU YOK”

Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, yargılamayı yapan Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Nikar Deliormanlı’nın 24 Şubat ve 28 Şubat tarihleri arasında muayenesinin yapıldığının belirtildiği raporda, söz konusu suçta kendisinde tespit edilen eksitasyon tablosunun önemli derecede rol oynadığı belirtildi. Deliormanlı’nın ‘hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçuna karşı ceza sorumluluğunun olmadığı aktarıldı.

Rapora ilişkin konuşan Nikar Deliormanlı’nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, “Önümüzdeki duruşmada müvekkilin ceza sorumluluğunun olmadığı yönünde karar almayı bekliyoruz” diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, Nikar Deliormanlı’nın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak olan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı. Sanığın, “Ben FETÖ’cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ’cüyüm, FETÖ’cü, FETÖ’yü istiyorum” şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediği kaydedildi.

Deliormanlı’nın, “cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayın ardından tutuklanan Deliormanlı, davanın 27 Şubat 2020 tarihli celsesinde tahliye edilmişti.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile... mask
Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile...
Pençe Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi mask
Pençe Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı mask
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber mask
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Şok eden anlar! Aracıyla hortumun içinden geçmeye çalıştı... - Video Haber mask
Şok eden anlar! Aracıyla hortumun içinden geçmeye çalıştı... - Video Haber

24 Haz 2020 - 15:13 İHA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşte Kaftancıoğlu’nu ceza almaya götüren süreç mask
İşte Kaftancıoğlu’nu ceza almaya götüren süreç
Dikkat Yağışlarla birlikte çoğaldı! Zehirlenenlerin sayısı 30’u geçti mask
Dikkat Yağışlarla birlikte çoğaldı! Zehirlenenlerin sayısı 30’u geçti
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı mask
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi mask
Sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!

GALERİ

Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata... mask
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata...
O şehirde 4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor mask
O şehirde 4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu mask
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL