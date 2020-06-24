Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki Übeyde Güvenir evinin önüne oynamaya çıktı. Sokakta yatan köpeği gören Güvenir, yanına yaklaşarak sevmek istedi. Köpek çocuk tam kendine yaklaşınca Güvenir’in üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir’in üzerinden çekerek uzaklaştırdı. Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile büyük panik yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkan aile çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Übeyde Güvenir’in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı. Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi’ ekipleri tarafından götürüldü.
24 Haz 2020 - 15:36- Asayiş Güncelleme: 24 Haz 2020 - 15:46
Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile...
Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı. Dudağından ve kolundan ısırılan çocuk bir süre konuşamayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.