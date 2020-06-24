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24 Haz 2020 - 15:36- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 15:46

Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile...

Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı. Dudağından ve kolundan ısırılan çocuk bir süre konuşamayacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki Übeyde Güvenir evinin önüne oynamaya çıktı. Sokakta yatan köpeği gören Güvenir, yanına yaklaşarak sevmek istedi. Köpek çocuk tam kendine yaklaşınca Güvenir’in üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir’in üzerinden çekerek uzaklaştırdı. Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile büyük panik yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkan aile çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Übeyde Güvenir’in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı. Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi’ ekipleri tarafından götürüldü.
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24 Haz 2020 - 15:36 İHA İstanbul- Asayiş

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