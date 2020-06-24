Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Haz 2020 - 16:14- Asayiş G: 24 Haz 2020 - 16:21

Anne-oğul polise bıçakla saldırdı!

Samsun’da sokakta maska katılması için uyaran polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran’dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Samsun’un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, anne-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Esenyurt'ta 300 bina selden etkilendi! mask
Esenyurt'ta 300 bina selden etkilendi!
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile... mask
Kabus dolu anlar! Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile...
‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına... mask
‘FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına...
Pençe Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi mask
Pençe Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber mask
Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı mask
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber mask
Sel can almaya devam ediyor! Verdiği hasar gün ağırınca ortaya çıktı! Video Haber

24 Haz 2020 - 16:14 İHA Samsun- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşte Kaftancıoğlu’nu ceza almaya götüren süreç mask
İşte Kaftancıoğlu’nu ceza almaya götüren süreç
Dikkat Yağışlarla birlikte çoğaldı! Zehirlenenlerin sayısı 30’u geçti mask
Dikkat Yağışlarla birlikte çoğaldı! Zehirlenenlerin sayısı 30’u geçti
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı mask
En Hızlı Hırsız Yakalandı! Bir günde 3 motosiklet çalandı
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi mask
Sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı mask
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli ‘haciz’ uyarısı
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu! mask
Survivor'da İntikam Gecesi! Survivor 2. eleme adayı bellli oldu!
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!

GALERİ

Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata... mask
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata...
O şehirde 4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor mask
O şehirde 4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu mask
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber mask
İş yerini su basan esnaf konuştu: ''350 bin maddi hasar var” - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL