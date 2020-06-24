Seda Sayan’ın sırrı ortaya çıktı! Koronavirüs salgını nedeniyle...

27 Haziran günü Bodrum’da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçı her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı. Yenilen repertuvarı ile Bodrum’da sevenleriyle buluşacak olan Seda Sayan’a Bodrum konseri için modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından iki ayrı kıyafet hazırlandığı öğrenildi.
TURİZM ELÇİSİ OLACAK
Tüm yazı Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören’de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören’in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.