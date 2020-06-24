Seda Sayan’ın sırrı ortaya çıktı! Koronavirüs salgını nedeniyle...

27 Haziran günü Bodrum’da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçı her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı. Yenilen repertuvarı ile Bodrum’da sevenleriyle buluşacak olan Seda Sayan’a Bodrum konseri için modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından iki ayrı kıyafet hazırlandığı öğrenildi.

TURİZM ELÇİSİ OLACAK

Tüm yazı Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören’de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan, "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören’in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.