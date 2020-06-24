Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83’ün test videosunu paylaştı. SARB-83’ün ilklere imza atarak testi geçtiğini açıklayan Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti. Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.
24 Haz 2020 - 16:55- Ekonomi
Bakan Varank: "SARB-83 ilklere imza atarak testi geçti"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83’ün testi geçtiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.