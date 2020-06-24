AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail makamlarının Kudüs’te TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlığın aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, “Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir. TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir. İsrail makamlarının TİKA’nın Kudüs’te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye’ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez” açıklamasını yaptı.
24 Haz 2020 - 16:55- Ekonomi
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’e tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail makamlarının TİKA’nın Kudüs’te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye’ye yönelik açık provokasyondur” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.