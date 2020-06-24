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24 Haz 2020 - 17:21- Ekonomi G: 25 Haz 2020 - 02:38

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 6,39 liradan 6,51 liraya, Ankara’da 6,45 liradan 6,57 liraya, İzmir’de ise 6,45 liradan 6,57 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

24 Haz 2020 - 17:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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