Bakan Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır’ı bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
24 Haz 2020 - 17:39- Siyaset
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Bozkır ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Volkan Bozkır ile görüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.