Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda müşavir olarak atandı. Milli sporcu, olimpiyat şampiyonluğu ve birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaş üstü sporcuların müşavir olarak atanabildiği kanun çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapacak. Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Rıza Kayaalp’e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.
24 Haz 2020 - 18:16- Spor
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na müşavir olarak atandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.