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24 Haz 2020 - 18:41- Ekonomi G: 25 Haz 2020 - 10:14

Borsa günü düşüşle kapattı - 24 Haziran 2020

Borsa, günü yüzde 0,77’lik düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,77’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 889,94 puanlık azalışla 114 bin 448,91 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi de 1,64 değer kaybetti.

24 Haz 2020 - 18:41 İHA İstanbul- Ekonomi

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