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24 Haz 2020 - 20:26- Sağlık

"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, “Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” dedi.
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Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25’e yükseldiğini açıkladı. Bugün toplam 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 191 bin 657 oldu. Bugünkü bin 386 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 164 bin 234’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 356, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 914 olduğu açıklandı.

“VAKA SAYIMIZDA BİR DALGALANMA VAR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” dedi.

(İHA)

24 Haz 2020 - 20:26 İHA Ankara- Sağlık

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