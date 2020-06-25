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25 Haz 2020 - 02:19- Yaşam G: 25 Haz 2020 - 02:23

HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak! İşte Başvuru Şartları - Ankara

HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. Başvurular 13-17 Temmuz tarihlerinde HSK'ye şahsen yapılacak
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Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK), uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93 ve Ortaöğretim-KPSSP94 puan türlerine göre başvuru yapabilecek.

Adaylar ''www.hsk.gov.tr'' internet adresinde yer alan 2020 yılı 4/A (kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu doldurmak suretiyle gerekli belgelerle HSK'ye şahsen müracaat edecek. 

HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak! İşte Başvuru Şartları - Ankara

Başvurular 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da mesai bitiminde sona erecek. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. 

Başvuru şartlarına göre sınava katılmaya hak kazanan 50 aday, 25 Temmuz'da yapılacak uygulama sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olanlar 21 Eylül'de sözlü sınava girmeye hak kazanacak. 

Sözlü sınavda başarılı olanların KPSS puanının yüzde 40'ı, uygulama sınavı puanının yüzde 40'ı ve sözlü sınav puanının yüzde 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacak. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle başarı olanlar HSK'nin internet adresinden ilan edilecek.

25 Haz 2020 - 02:19 Ankara- Yaşam

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