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25 Haz 2020 - 02:22- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 02:31

Ankara'da Alacak kavgası kanlı bitti! 2 yaralı

Başkentte alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
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Başkentte alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde, Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan E, silahla ateş ederek, Bedirhan Ş. ve Ömer Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan Gökhan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

25 Haz 2020 - 02:22 Ankara- Asayiş

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