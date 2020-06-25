Ankara'da Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı: 1 ölü

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Kazım Karabekir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mehmet Y'ye, Anadolu Meydanı istikametinde giden Abdurrahman E. idaresindeki 58 ABS 160 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Mehmet Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Abdurrahman E. ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.