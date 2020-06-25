Borsa güne yatay başladı - 25 Haziran 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05’lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 56,91 puanlık azalışla 114 bin 392 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzdelik bir değişim göstermedi.