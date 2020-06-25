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25 Haz 2020 - 10:25- Ekonomi G: 25 Haz 2020 - 10:47

Borsa güne yatay başladı - 25 Haziran 2020

Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif düşüşle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05’lik hafif düşüşle başladı. Endeks, 56,91 puanlık azalışla 114 bin 392 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzdelik bir değişim göstermedi.

25 Haz 2020 - 10:25 İHA İstanbul- Ekonomi

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