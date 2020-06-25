Büyük Hizmet! Gölbaşı kolları sıvadı...

Gölbaşı Belediyesi Spor Toto ile imzalanan protokol sonrası kolları sıvadı. Hayata geçecek bilardo salonu projesinin detaylarını paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Gölbaşı doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar atıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzalanan protokol sonrası Gölbaşı’nın spor merkezi olma yolunda atılan adımlarını hızlandırdıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo salonumuza bu protokol ile kavuştuk. Bilardo hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen bir spor dalı. Geleceğin sporcularını yetiştirmekten mutluluk duyacağız” açıklamasında bulundu.

Bilardo müsabakaları artık Gölbaşı’nda

Dünyanın en yaygın sporlarından olan bilardo salonu ile uluslararası arenada Türkiye’nin de yerini alması için büyük çaba göstereceklerini kaydeden Ramazan Şimşek “Bilardo müsabakaları ile spor turizmini Başkentimize taşıyacak hem Gölbaşı’nın hem de Ankara’nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız. Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor denilince Ankara ve Gölbaşı akla gelecek” dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun taşınması planlanıyor

Hayata geçecek projenin bir diğer ayağını da aktaran Ramazan Şimşek “Türkiye Bilardo Federfasyonu’nun en yakın zaman diliminde Gölbaşı’na taşınmasını planlamaktayız. İlçemizin çehresine yakışacak atılımlar içinde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem sporun kalitesine uygun hem de hizmet ağının sağlıklı bir şekilde sunulacağı federasyon binamız da hizmete sunulacak” ifadelerini kullandı.