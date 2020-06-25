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25 Haz 2020 - 11:55- Spor G: 25 Haz 2020 - 12:02

Kartal’da hedef seriye geçmek

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında İ.H. Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Başakşehir’in Galatasaray’la karşılaşacağı haftada tek hedefi galibiyet olan siyah-beyazlılar, ilk 4 sırayla aradaki farkı kapatmak istiyor.
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Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Konyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp ardından kampa girecek. Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan, ardından ise deplasmanda Denizlispor’u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında da kazanarak seriye geçmek istiyor. Lider Başakşehir’in 4. sırada bulunan Galatasaray’ı konuk edeceği haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor önünde 3 puana uzanarak ilk 4 sırayla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

DOUGLAS DIŞINDA EKSİK YOK

Konyaspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş’ta tek eksik, sezonu kapatan Douglas. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncu, sezonun kalanında forma giyemeyecek. Antalyaspor karşısında cezalı olan ve Denizlispor maçında formasına gol ve asistle dönen Burak Yılmaz, bu maçta da Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en önemli gol ayağı olacak. Denizli deplasmanına sakatlığı nedeniyle götürülmeyen Vida da iyileşti ve bu maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş’ta 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Jeremain Lens, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, N’Koudou ve Umut Nayir, Konyaspor önünde kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Konyaspor’da ise Paolo Hurtado’nun sakatlığı bulunuyor. Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic ve Hadziahketovic de kart sınırında bulunan isimler.

Yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin yapacak.
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25 Haz 2020 - 11:55 İHA İstanbul- Spor

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