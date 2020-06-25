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25 Haz 2020 - 11:57- Belediyeler G: 25 Haz 2020 - 12:06

Başkan Altınok genç öğrenciye büyük mutluluk yaşattı!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Elvin Beren Yatkın(12) isimli ortaokul öğrencisinin sosyal medya üzerinden talep ettiği voleybol filesi isteğini karşılayarak genç öğrenciye büyük mutluluk yaşattı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Elvin Beren Yatkın(12) isimli ortaokul öğrencisinin sosyal medya üzerinden talep ettiği voleybol filesi isteğini karşılayarak genç öğrenciye büyük mutluluk yaşattı. Altınok, “Sağlıklı bir toplumun temeli ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordur. Evlatlarımızın spora dair talepte bulunduğu her türlü hizmet için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

PORTATİF FİLE, BADMİNTON SETİ VE VOLEYBOL TOPU HEDİYE EDİLDİ

Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulunda eğitim gören Elvin Beren Yatkın isimli öğrenci sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Başkan Turgut Altınok’a ulaşarak voleybol filesi ve voleybol topu talebinde bulundu. Başkan Turgut Altınok da, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle parka gidemediklerini, ip ve poşetle sokağa kurdukları derme çatma fileyle voleybol oynadıklarını belirten Elvin Beren’in talebine kayıtsız kalmadı. Bu talebi karşılamak için ilgili birim müdürlüğüne talimat veren Altınok, Keçiören Bademlik Mahallesinde ikamet eden genç öğrenciye ve mahalle arkadaşlarına portatif file, badminton seti ve voleybol topu hediye etti.

Başkan Altınok, bu yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi arasında ilçeye yönelik tesis yatırımları için çeşitli protokollerin imzalandığını, bu sayede ilçenin sportif faaliyetlere yönelik altyapısını güçlendirdiklerini ve gençler için tesislerin sayısını çoğaltacaklarını belirtti.

“BÜTÜN SPOR TESİSLERİ GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA AİTTİR”

Altınok ayrıca mevcut tesislerden çocukların ve gençlerin rahatlıkla istifade edebildiğini belirterek şunları söyledi:

“Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza belediyemiz bünyesinde hizmet veren 4 yüzme havuzundan rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti verdik. Her türlü spor faaliyetinde belediyemiz Keçiören’in gençlerine destek olmayı sürdürecektir. Tesislerimiz, parklarımız, yürüyüş yollarımız bu konuda vatandaşlarımızın da hizmetinde ve emrindedir. Belediyemizin tesislerinde spor yapmak isteyen her vatandaşımız için imkânımız var, spora engel olacak bahanemiz yoktur. Hep birlikte inşallah sağlıklı yaşayarak, toplumumuzun sağlığına bir harç da biz katacağız. Bunu yapabilmek için de spor yapmak gerekir.”
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25 Haz 2020 - 11:57 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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