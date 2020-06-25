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25 Haz 2020 - 12:35- Spor G: 25 Haz 2020 - 13:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Çankırı’ya 32 milyon TL’lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı’ya yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL’lik yatırım için Çankırı Valisi, Çankırı Milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarının katılımı ile protokol imzaladı.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda düzenlenen, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması. 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet Spor salonu, güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu, Futbol sahalarında oluşan 3 adet Spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleşeceği imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün günlerden Çankırı. Önemli bir vilayetimiz için bugünlerin, yarınların adına ciddi bir çalışmayı taçlandıracağız. Çankırı’mız için, gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇANKIRI’NIN MERKEZİ, İLÇELERİ, BELDELERİ SPOR VE GENÇLİK ANLAMINDA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYOR”

Türkiye’nin dört bir yanına bakanlık ve bakanlığın diğer kuruluşları ile el ele vererek en güzelini, en iyisini vatandaşa kavuşturmanın gayretini göstereceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya olarak. Türkiye olarak bu süreci en başarılı şekilde yürütmenin, millet olarak birlik beraberliğimizi tüm dünyaya ispat etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında var olan, 18 yılda gerçekleştirilen altyapının ne kadar önemli, kritik, eşsiz oluğunu hep birlikte görmüş olduk. Bu vesileyle bu mücadelemiz, bundan sonraki kutlu yürüyüşümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edecek. Ülke olarak engelleri bir bir aşa aşa yarınlarımız adına bu kutsal emaneti teslim edeceğimiz gençlerimize en güzel şekilde bırakmak adına gayretimiz devam edecek. Çankırı’mıza ve ülkemizin dört bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz Çankırı’nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız” diye konuştu.

“ÇANKIRI’DA BUGÜNE KADAR 70 MİLYONA YAKIN YATIRIM YAPTIK”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtların son pandemi sürecinde başarısını ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımız sadece öğrencilerin değil milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etti. 2002-2020 kıyaslamasını yaptığımızda 180 binlerden 700 bin kapasitelere çıktık. Çankırı’daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı’da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık. Bu yatırımları yukarı seviyelere taşıyoruz. Çankırı’nın sporda olan iddiasını biliyoruz. Başarılı sporcular yetişiyor. Nice destanlar yazacak, yen sporcular da yetiştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı’yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“TESİSLERİ HALKIMIZIN KULLANIMINA BİR AN EVVEL AÇMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

İlçelerin her birinin birbirinden değerli olduğunu belirten Kasapoğlu, “Bugüne kadar mükemmel yatırımla gerçekleştirdik. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla tek hedefimiz var. O da durmadan çalışmak. Taş üstüne taş koymak. Biz Çankırı’nın güzel insanlarının en iyisini, güzelini hak ettiğine inanıyoruz. Bizler için onur aynı zamanda görevdir. Hem aşkla hem de sevgiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu inşa edeceğimiz tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu süreçte katkıları nedeniyle değerli milletvekillerine, valimize, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Çankırı’mız için, aziz milletimiz için hayırlar, bereketler getirsin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ak Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitoğlu ile il - ilçe belediye başkanları katıldı.
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25 Haz 2020 - 12:35 İHA Ankara- Spor

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