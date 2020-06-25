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25 Haz 2020 - 12:44- Belediyeler G: 25 Haz 2020 - 13:11

Yenimahalle'de su baskını sonrası konutlarda dezenfekte işlemi

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskınına uğrayan konut ve dükkanların dezenfekte ve ilaçlama işlemini gerçekleştiriyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskınına uğrayan konut ve dükkanların dezenfekte ve ilaçlama işlemini gerçekleştiriyor.

Başkent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sel sularından kaynaklanan mağduriyetleri gidererek vatandaşa yardım elini uzatan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede selden etkilenen konutlarda suların boşaltılması ile birlikte haşere ve hastalık riskine karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

5 ekiple 200 noktada dezenfekte işlemi

Sel felaketinin yaşandığı ilk dünden bu yana ev ve dükkanların boşaltılması ve su tahliyesini işlemini aralıksız sürdüren ekipler, halk sağlığına öncelik vererek 5 ekip ve 25 personelle; Varlık Mahallesi, Yenimahalle merkez, Tepealtı Mahallesi, Kentkoop ve Uğur Mumcu Mahallelerinde bulunan 200 noktada ilaçlama çalışması yapıyor.

Yaşar, “İlk günden bu yana vatandaşın yanındayız”

Sağanak yağış sonrasında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların yanında olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ İlçemizde günlerce süren sağanak yağış sonrasında evleri sel suyu ile dolan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla tüm birimlerimiz teyakkuza geçmiş durumdadır. Geçtiğimiz günlerde hasar gören 70’e yakın haneyi tek tek gezen ekiplerimiz hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Gücümüz yettiğince hasarlarını karşılamaya çalışacağız.Sel sularının boşaltılması ile birlikte oluşacak hastalık riskine karşın ekiplerimiz, başvuru yapan ve personelimiz tarafından tespit edilen konutların ilaçlama ve dezenfekte işlemini ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor. Yaşanan sel felaketi sonrasında sıkıntılı günler yaşayan, mağdur olan vatandaşın yanındayız” şeklinde konuştu.
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25 Haz 2020 - 12:44 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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