Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 389 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,20 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 585 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 525 liradan, bin 253 liradan alınan Yarım Ziynet bin 263 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satılıyor.