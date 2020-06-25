İstanbul Kapalıçarşı’da 389 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,20 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 585 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 525 liradan, bin 253 liradan alınan Yarım Ziynet bin 263 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satılıyor.
25 Haz 2020 - 13:20- Ekonomi Güncelleme: 25 Haz 2020 - 13:24
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.