Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Haz 2020 - 13:24- Sağlık G: 25 Haz 2020 - 14:43

Virüs ayakkabı ve giysiden bulaşır mı?

Korona virüs birçok yolla bulaşabiliyor. fakat akıllardaki soru, ayakkabı ya da giysilerime virüs bulaşır mı? Uzmana göre buna dair bir kanıt yok.
Video için play'e tıklayın

Korona virüs nefes, hapşuruk ya da virüslü yüzeye dokunma yoluyla bulaşıyor. Havada da belirli bir süre kalabiliyor.

PEKİ AYAKKABIDAN YA DA GİYSİLERDEN VİRÜS BULAŞABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre korona virüsün giysilerden ve ayakkabıdan geçtiğine dair henüz bir kanıt yok.

Virüs, çelik ve ahşap yüzeylerde 5 güne kadar varlığını sürdürüyor ve en önemlisi bulaştıkça miktarı azaldığından tehlike de en aza iniyor.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat mask
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat
Her 10 kadından biri yaşıyor ama… mask
Her 10 kadından biri yaşıyor ama…
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı! mask
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı!
Şok diyet tuzağına düşmeyin! Sağlıklı şekilde kilo vermenin yolları... mask
Şok diyet tuzağına düşmeyin! Sağlıklı şekilde kilo vermenin yolları...
“Gıda zehirlenmesinde ilk belirtiler 72 saat sonra bile ortaya çıkabilir” mask
“Gıda zehirlenmesinde ilk belirtiler 72 saat sonra bile ortaya çıkabilir”
Akneden kistlere, egzamadan alerjiye… COVID-19’dan korunayım derken cildinizi yıpratmayın! mask
Akneden kistlere, egzamadan alerjiye… COVID-19’dan korunayım derken cildinizi yıpratmayın!
Korona günlerinde tatil planı yaparken bunlara dikkat! mask
Korona günlerinde tatil planı yaparken bunlara dikkat!
Kene ısırması tehlikelerine karşı tedbirinizi alın! mask
Kene ısırması tehlikelerine karşı tedbirinizi alın!
“Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin” mask
“Sağlığınız için haftada 3-4 gün harekete geçin”
“Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz” mask
“Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz”

25 Haz 2020 - 13:24 İHA İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Göz kaşıntısı neden olur? Göz kaşıntısı nasıl geçer? mask
Göz kaşıntısı neden olur? Göz kaşıntısı nasıl geçer?
Çocuklarda sürekli devam eden öksürük ne anlama geliyor? mask
Çocuklarda sürekli devam eden öksürük ne anlama geliyor?
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat mask
Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat
Her 10 kadından biri yaşıyor ama… mask
Her 10 kadından biri yaşıyor ama…
"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti" mask
"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"
"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti" mask
"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama mask
Ankara Emniyeti’nden baro başkanları ve avukatlar hakkında açıklama
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber mask
Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var! mask
Fatura şoku! Tüketim yok fatura var!
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber mask
Anne babanın en acı günü! İki kardeş sulama kanalında boğuldu... - Video Haber
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber mask
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Buldukları böceğin 90 bin TL’ye satıldığını... - Video Haber
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber mask
Bir garip hırsızlık! 6 evladını koparıp götürdüler! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL