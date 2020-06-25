Virüs ayakkabı ve giysiden bulaşır mı?

Korona virüs nefes, hapşuruk ya da virüslü yüzeye dokunma yoluyla bulaşıyor. Havada da belirli bir süre kalabiliyor.
PEKİ AYAKKABIDAN YA DA GİYSİLERDEN VİRÜS BULAŞABİLİR Mİ?
Uzmanlara göre korona virüsün giysilerden ve ayakkabıdan geçtiğine dair henüz bir kanıt yok.
Virüs, çelik ve ahşap yüzeylerde 5 güne kadar varlığını sürdürüyor ve en önemlisi bulaştıkça miktarı azaldığından tehlike de en aza iniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.