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25 Haz 2020 - 14:15- Belediyeler G: 25 Haz 2020 - 14:31

İbadethanelerde sterilizasyon çalışmaları devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla birlikte, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında belirli vakitlerde cemaate açılan camiler maske ve mesafe kurallarına uyularak 5 vakit cemaat ile ibadete açıldı.

Elif Duman
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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla birlikte, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında belirli vakitlerde cemaate açılan camiler maske ve mesafe kurallarına uyularak 5 vakit cemaat ile ibadete açıldı.

Bu kapsamda çalışmalarını gerçekleştirilen belediye ekipleri vatandaşların ibadetlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri adına camilerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli aralıklarla yapıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs’ta Cuma namazı ile camilerimize kısmen kavuşmuştuk. Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı açıklama ile artık camilerimiz 5 vakit cemaate açıldı ve camilerimiz cemaatine, bizlerde camilerimize tamamen kavuştuk. Hali hazırda normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı şekilde icra edebilmeleri için ibadethanelerimizde düzenli olarak yaptığımız sterilizasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık’ dedi.
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25 Haz 2020 - 14:15 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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