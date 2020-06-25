Vapur ücretleri günde 6 saatliğine 5 kuruş

İstanbul’da vapur ücretleri 5 kuruşa düşürüldü. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün yaptığı toplantı sonrası şehir hatları vapurları ücretlerinde değişikliğe gidildi. Karara göre 31 Ağustos 2020 tarihine
kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşım 5 kuruş olacak.
Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak amaçlanıyor. Adalar’a giden vapurlar ise uygulamadan muaf olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.