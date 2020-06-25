Borsa günü düşüşle kapattı - 25 Haziran 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,27’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 309,96 puanlık azalışla 114 bin 138,95 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,48 arttı.