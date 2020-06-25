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25 Haz 2020 - 21:00- Eğitim G: 25 Haz 2020 - 21:19

ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS öncesi bilgilendirici animasyon

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan bir animasyon paylaştı.
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ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesinde korona virüse karşı öğrencilerin ve velilerin ne yapmalarını gerektiren bilgilendirici bir animasyon paylaştı. Aygün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum.”

25 Haz 2020 - 21:00 İHA Ankara- Eğitim

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