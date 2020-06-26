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26 Haz 2020 - 10:40- Kültür - Sanat G: 26 Haz 2020 - 10:48

Belgesel film yapım projelerine 5 milyon 619 bin lira destek

Sinema Destekleme Kurulu, 71 belgesel film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı aldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığının nitelikli yapımların gerçekleştirilmesinde ve sektörün gelişmesinde önemli rol oynayan destekleri, Bakanlık temsilcisi, sinema meslek birliklerinin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Toplam 476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren Kurulun bu yıl sağladığı 5 milyon 619 bin lira tutarındaki destek, bugüne kadar verilen en yüksek belgesel film yapım desteği oldu. Bakanlık tarafından 2020 yılı içinde sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin TL’ye ulaştı.

Anadolu coğrafyasının önemli bir kültür değeri olan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile o dönemin yaşamını günümüze aktaracak olan usta yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu’nun “Evlerinin Önü” adlı belgeseli Kurul’un desteklediği projeler arasında yer aldı. Belgesel film alanının başarılı ve tecrübeli ismi yönetmen ve yazar İsmet Arasan’ın “Balkanların Türkçe Hafızası” adlı belgeseli destek alan diğer bir proje oldu. Belgesel sinemamızın önemli ismi Hasan Özgen’in “Anne Türkler Geliyor” adlı projesi de desteğe hak kazandı. Türk belgeselciliğinin önemli isimlerinden biri olan ve 2004 yılında vefat eden yönetmen Süha Arın’ın 1979 yapımı “Tahtacı Fatma” belgeseline yıllar sonra ışık tutacak olan Sezer Ağgez’in yönetmenliğini yapacağı “Fatma’dan Sonra 40 Yıl” adlı belgesel ise desteklenecek diğer proje oldu. Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bilim ve kültür insanı, Türk kültür hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un yaşamını anlatan “Haluk Dursun-Kültürü Savunan Adam” adlı belgesel de destek alan projeler arasında.
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26 Haz 2020 - 10:40 İHA Ankara- Kültür - Sanat

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