Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Haz 2020 - 10:45- Çevre G: 26 Haz 2020 - 10:46

Ayın ‘Hilal’ hali hayran bıraktı

Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gaziantep’te ayın yeri ile güneş arasındaki açının 90’dan küçük olduğu hilal evresi görsel şölene neden oldu. Ayın hilal hali, gece ilerleyen saatlere kadar çıplak gözle de görülebildi.

Tarihte birçok önem atfedilen ayın evreleri içinde dolunay güzellik ve parlaklık, hilal ise bunlarla birlikte yenilik, doğum ve taze hayat simgesi kabul edilir.

26 Haz 2020 - 10:45 İHA Adana- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’nin en yaşlı çınarı! Tam 1100 yaşında mask
Türkiye’nin en yaşlı çınarı! Tam 1100 yaşında
Adalet Bakanlığından çevre dostu projeler mask
Adalet Bakanlığından çevre dostu projeler
Korunan alanlar yeniden hizmete açılıyor mask
Korunan alanlar yeniden hizmete açılıyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü mask
AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Korkunç Olay! Ailesinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu! mask
Korkunç Olay! Ailesinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
İmamoğlu'nun taksi teklifi! UKOME kararıyla reddedildi mask
İmamoğlu'nun taksi teklifi! UKOME kararıyla reddedildi
Derya hala bulunamadı! Ekipler arama çalışmalarına... mask
Derya hala bulunamadı! Ekipler arama çalışmalarına...
Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto mask
Öfkeli taksicilerden İBB ve CHP’ye protesto
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı mask
Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL