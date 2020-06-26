Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
26 Haz 2020 - 10:50- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2020 - 11:16
Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.