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26 Haz 2020 - 10:50- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 11:16

Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.
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26 Haz 2020 - 10:50 İHA Ankara- Asayiş

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