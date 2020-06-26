Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.