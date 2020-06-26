Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Haz 2020 - 10:59- Belediyeler G: 26 Haz 2020 - 11:21

Ankara'da Öğrencilere abonman kart bakiyeleri iade edildi

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sebebiyle eğitimlerine ara vermek durumunda kalan öğrencilerin, abonman kartlarında oluşan mağduriyeti giderdi. Başkan Yavaş’ın talimatıyla başvuru yapan 7 bin 5 öğrencinin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücretini bakiye olarak iade eden EGO Genel Müdürlüğü, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ( YKS) girecek öğrenciler başta olmak üzere veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarla Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerin abonman kartlarında meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda öğrencilere kullanmadıkları biniş ücreti bakiye olarak yüklendi.  

7005 ÖĞRENCİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

EGO Genel Müdürlüğü, başvuru yapan 7 bin 5 öğrencinin abonman kartlarına kullanmadıkları biniş ücretini bakiye olarak iade etti.

15 Mart 2020 tarihinden önce geriye dönük geçerlilik süresini 30 gün içerisinde yaptırmış olan ve 16 Mart 2020 tarihi saat 23.59’dan sonra kartını hiçbir şekilde kullanmamış 7 bin 5 öğrenciye toplam 366 bin 263 TL olan iade ücreti bakiye olarak yüklendi.

İndirimli öğrenci abonman kartlarının kullanım süresinin teknik olarak uzatılamadığına dikkat çeken ve öğrencilerin EGO Cep’te uygulaması ve www.ankarakart.com.tr adresi üzerinden bakiyelerini kontrol edebileceğini belirten EGO Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Özkan, şu bilgileri verdi:

“Başkentli öğrenciler için başlatılan abonman kart uygulaması pandemi sürecinin yaşanmasıyla birlikte öğrencilerin kartlarını kullanamamasına neden oldu. Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla meydana gelen mağduriyetin giderilmesini sağladık. Başkent 153 ya da EGO Genel Müdürlüğüne başvuru yapan 7005 öğrencimizin kartları incelenerek iade ücreti bakiye olarak yüklendi. Öğrencilerimizin ekonomilerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

YKS’YE GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro’dan ücretsiz yararlanabilecek.

YKS için 1. oturumun yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 ile 28 Haziran Pazar günü 2. oturumun yapılacağı saat 10.15 ve 3. oturumun yapılacağı 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite hizmet verecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava mask
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor mask
Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz'' mask
Başkan Altınok: ''Burs veren tek Belediyeyiz''
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı mask
Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Ankara Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği mask
Ankara Büyükşehir'den camilerde temizlik seferberliği
Gölbaşı Belediyesi sosyal mesafe için camileri onarıyor mask
Gölbaşı Belediyesi sosyal mesafe için camileri onarıyor
Evler Belediyeden, yemler vatandaşlardan mask
Evler Belediyeden, yemler vatandaşlardan
Dayanışmanın en güzel örneği! mask
Dayanışmanın en güzel örneği!
“Pandemiden Korun” projesinin pilot ilçesi Sincan mask
“Pandemiden Korun” projesinin pilot ilçesi Sincan
İbadethanelerde sterilizasyon çalışmaları devam ediyor mask
İbadethanelerde sterilizasyon çalışmaları devam ediyor

26 Haz 2020 - 10:59 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gölbaşı Belediyesi sosyal mesafe için camileri onarıyor mask
Gölbaşı Belediyesi sosyal mesafe için camileri onarıyor
Evler Belediyeden, yemler vatandaşlardan mask
Evler Belediyeden, yemler vatandaşlardan
Dayanışmanın en güzel örneği! mask
Dayanışmanın en güzel örneği!
“Pandemiden Korun” projesinin pilot ilçesi Sincan mask
“Pandemiden Korun” projesinin pilot ilçesi Sincan
İbadethanelerde sterilizasyon çalışmaları devam ediyor mask
İbadethanelerde sterilizasyon çalışmaları devam ediyor
Yenimahalle'de su baskını sonrası konutlarda dezenfekte işlemi mask
Yenimahalle'de su baskını sonrası konutlarda dezenfekte işlemi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti mask
 Kadın doktora dehşeti yaşattı: Muayene odasında tecavüz etti
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi mask
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı! mask
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı!
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu mask
Ankara Büyükşehir iş sağlığı ve güvenliği için özel birim kurdu
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı! mask
Son Dakika! 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetinde 6 kişiye gözaltı kararı!
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı mask
Suriye'de bombalı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

GALERİ

Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü! mask
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü!
Cezaevinden izinli çıktı: Yeni kurbanının başında... - Video Haber mask
Cezaevinden izinli çıktı: Yeni kurbanının başında... - Video Haber
Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi mask
Ege'de Korkutan deprem İzmir’de de hissedildi
Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem
AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü mask
AVM yangını korkuttu! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Korkunç Olay! Ailesinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu! mask
Korkunç Olay! Ailesinin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL