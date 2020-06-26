Pandemi gölgesinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Satış ve Kesim Alanında hazırlıklara başladı.

Pursaklar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi koronavirüsün gölgesinde sürdürülecek olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da tüm maneviyatıyla paylaşma ruhu içerisinde geçirmeye hazırlanıyor.

Geçen yıl 45 günde yapımı tamamlanan, vatandaşların büyük teveccühünü kazanan ve kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Kurban Satış ve Kesim Tesislerinde, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin incelemelerde bulunarak pandemi nedeni ile alınacak önlemler, yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz’’

Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi konularda vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl koronavirüs sebebiyle önemli bir mücadele veriyoruz. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Devamlı dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin hem kurbanlık alabileceği hem de kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebileceği ortamı kendilerine sunabilmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Koronavirüs sürecinde almış olduğumuz tedbirleri eksiksiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle kurban alışveriş anında kesinlikle tokalaşma olmamasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Hemşirelerimizden kurallara uyma noktasında bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum’’ dedi.