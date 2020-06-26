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26 Haz 2020 - 11:57- Belediyeler G: 26 Haz 2020 - 12:21

Türkiye'nin en kapsamlı Türk Tarih Parkı ve Müzesi Etimesgut'ta yapılıyor

Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'nde 55 bin metre karelik alan üzerinde yer alan; Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihinin heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunulacağı Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatına devam ediyor.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'nde 55 bin metre karelik alan üzerinde yer alan; Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihinin heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunulacağı Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatına devam ediyor.

Projenin inşaatı devam ederken Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, aralarında tarihçi akademisyenlerin de yer aldığı Akademik Çalışma Kurulu'nu topladı. Türk Tarih Parkı'nda gelinen son noktayı aktaran Demirel, tarihçilerin görüş, öneri ve eleştirilerini aldı.

Akademik Kurul Toplantısı'na Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yunus Koç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Şahingöz,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurettin Güz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Eravcı, proje danışmanı Alper Çınar, proje direktörü Özgür Barış Etlive belediye bürokratları katıldı.

ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Türk Tarih Parkı'nda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi veren Demirel, "Yapımına devam ettiğimiz bu projemizde şanlı Türk tarihimizi tüm yönleriyle yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Türk Tarih Parkı'nda Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alacak. Müzemizde Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılacak. Açık hava müze alanının yanı sıra yaklaşık 7 bin metre karelik kapalı müzemiz de yer alacak. Burada 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. Türk Tarih Parkımız, ilkokul çağındaki bir çocuğu da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır" diye konuştu.

BU İŞİN SAHİBİ ŞANLI TÜRK MİLLEDİR

"Biz Türk Tarih Parkı ve Müzesi'ni yapıyoruz. Ancak bu işin gerçek sahibi akademisyenlerimizdir, tarihçilerimizdir. şanlı tarihin sahibi Türk Milletidir" diyen Demirel şunları kaydetti: "İstiyoruz ki insanımız tarihimizi televizyon dizilerinden değil, hem kitaplardaki doğru kaynağından ve bu müzemizden görerek öğrensinler. Çalışmamızı yürütürken üniversitedeki değerli tarih hocalarımızdan, tarih enstitülerinden yararlanıyoruz. Doğru bilgi kaynaklarını referans almaya gayret ediyoruz. Şu aşamada eksiğimiz, yanlış yaptığımız noktalar olabilir. İşte bu tür akademik toplantılarla bu eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz".

AKADEMİSYENLER NE DEDİ?

Toplantıda söz alan akademisyenlerde projeye ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: Türkiye için tek olacak örnek bir projedir. Her bir aşaması titizlikle yapılıyor, doğru kaynaklar taranıyor. Akademik çevreler için de çok büyük bir hizmettir.

Prof. Dr. Yunus Koç: Avrupa’daki müzecilik anlayışı gibi gerçekten takdir edilecek çok güzel bir çalışma. Çok gurur duydum. Emeği geçenleri kutluyorum. Tarihimizdeki kritik dönemlerin çok iyi anlatılması gerekiyor.

Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu: Beni heyecanlandıran bir proje. Ciddi profesyonelce bir yaklaşım söz konusu. Türk tarihine bırakılacak önemli bir izdir. Türk dünyasını tüm yönleriyle yansıtacak çalışma olmuş.

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz: Burası tamamlandığında Türk dünyasının uğradığı bir yer olacaktır. Türk dünyasından her gelen ziyaretçi burada kendi tarihiyle ilgili bir unsur görecektir.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: 21. yüzyıl belediyecilik anlayışında hareket ederek böyle bir projeye öncülük ettiği için Enver Başkan'ı tebrik ediyorum. Etimesgut'a yeni bir milli kent kimliği kazandıracak özel bir çalışma olmuş.

Prof. Dr. Mustafa Eravcı:Tarihsel kodların ortaya çıkarılması çok önemli. Öğrencilerin tarihimizi öğrenmesi açısından da çok yerinde görüyorum.

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun: Heykel ve semboller tarih algısının gelişmesinde çok önemli bir yer tutar. Özellikle çocuklarımıza tarih bilincinin aşılanmasında, tarihimizin öğretilmesinde eğitim hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Nurettin Güz: Türk tarihini canlı tutma ve çocuklarımızın eğitimi açısından çok başarılı bir proje olmuş. Yapılan her çalışma için illaki bir önyargı olacaktır. Enver Başkanı böylesine anlamlı bir hizmeti kazandırdığı için kutluyorum.
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26 Haz 2020 - 11:57 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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