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26 Haz 2020 - 12:27- Belediyeler G: 26 Haz 2020 - 12:28

Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin sürdürülebilir yeşil bir kentte, yüzde 40 daha temiz hava soluması amacıyla sera gazı salınımının azaltılması çalışmalarına hız verdi.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin sürdürülebilir yeşil bir kentte, yüzde 40 daha temiz hava soluması amacıyla sera gazı salınımının azaltılması çalışmalarına hız verdi.

10 Eylül 2019 tarihinde, Türkiye genelinde 11 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesinin imzalamış olduğu Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi’ni imzalayarak sera gazı salınımının yüzde 40 azaltılması ve Enerji Eylem Planının hazırlanması çalışmasını başlatan Yenimahalle Belediyesi, personeline “Karbon Ayak İzi Analizi Tespit Çalışması” kapsamında eğitim düzenledi.

Yenimahalle personeli ilçenin karbon haritasını çıkaracak

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek programının, Yenimahalle Karbon Ayak İzi analiz sürecinde verilerin tespiti ve toplanması amacıyla Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, belediye bünyesinde 13 farklı müdürlükten 25 personel katıldı.

30 ülkeden bini aşkın yerel yönetimin üyesi olduğu Energy Cities adlı Avrupa Yerel Yönetimler Birliği üyeliği kapsamında iklim değişikliği ve yeşil kent olma konusunda çalışmaları aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi; ilçenin karbon haritasının çıkarılması, raporlanması ve bu yönde çalışma başlatılması amacıyla 3 ay sürecek eğitim çalışmasıyla personelin bilgi ve deneyim kazanmasını hedefliyor.

Yenimahalle Belediyesi AB Proje ekibi sorumlusu Merve Demircan ve MACOM Energy Proje ekibi sorumlusu Ahmet Korkmazın sunumu ile gerçekleşen eğitim programında; Yenimahalle İlçesi’nde ve belediyeye ait yapılarda karbon ayak izinin hesaplanması amacıyla enerji tüketimi, ısınma, ulaşım, sanayi, atık su miktarı gibi önem ifade eden konuların raporlanması için çalışması başlatıldı.

Yenimahalle yeşil bir ilçe olarak anılsın istiyoruz

Dünyanın ve Türkiye’nin gündem konularından biri olan iklim değişikliğinde vatandaşın ilk temas noktası olan yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Yenimahalle’de iklim değişikliği kavramının en önemli unsuru olan karbon ayak izi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. İlçemizin yeşil bir ilçe olarak anılması amacıyla 11 yıldır çalışıyoruz. Yalnızca kamusal alanları park ve yeşil alan olarak değerlendirmenin yetmeyeceği kirliliğe neden olacak unsurların da ortadan kaldırılması gerektiğine inanarak bu amaçla tüm projelere destek vermeyi ve ortak çalışmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
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26 Haz 2020 - 12:27 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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