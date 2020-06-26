İstanbul Kapalıçarşı’da 388,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,70 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 581 liradan, 354 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 358 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 522 liradan, bin 251 liradan alınan Yarım Ziynet bin 261 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.
26 Haz 2020 - 13:11- Ekonomi Güncelleme: 26 Haz 2020 - 13:19
Serbest piyasada altın fiyatları - 26 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,70 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.