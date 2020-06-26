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26 Haz 2020 - 13:11- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 13:19

Serbest piyasada altın fiyatları - 26 Haziran 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,70 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 388,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,70 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 581 liradan, 354 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 358 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 522 liradan, bin 251 liradan alınan Yarım Ziynet bin 261 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.
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26 Haz 2020 - 13:11 İHA İstanbul- Ekonomi

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