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26 Haz 2020 - 13:40- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 13:43

Salgını sebebiyle altına talep artıyor

Son dönemlerde zirveye oynayan altın güvenli liman olmaya devam ediyor. 2012’den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altına olan talebi artırıyor. Son zamanlarda zirveye oynayan altın, yatırımcısı tarafından talep görüyor. Uluslararası piyasalarda 2012’den bu yana altının ons fiyatı bin 780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altın piyasalarının pandemi etkisi ve altının gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, yatırım araçları içerisinde altının güvenli bir liman olduğunu söyleyerek, altına talebin arttığını belirtti.

"PANDEMİDEN DOLAYI ALTINA YATIRIM YAPILIYOR"

Altın fiyatlarının son zamanlarda rekor yükselişine dikkat çeken Yazıcı, "Son 6 ayda altın fiyatları zirveyi gördü diyebiliriz. Yüzde 30 civarında bir artış gösterdi. Pandemiden dolayı da bütün herkes güvenli yatırım aracı olan altına yatırım yaptı. Şu anda altının ons fiyatı bin 764 dolar seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın 640 liradan, yarım altın bin 280 liradan, gram altın 392 liradan, ata altın ise 2 bin 610 liradan işlem görüyor. Tüm dünyada altın fiyatları son zamanlarda güvenli bir liman olarak görülüyor. Şuanda müşteriler vergi ödemeden altınlarını alabiliyorlar. Bu sebepten dolayı satışlarımızın yükseldiğini söyleyebilirim." dedi.

Vatandaşların altına yatırım yapmaları gerektiğini söyleyen Yazıcı, "Şu anda altına talep çok fazla diyebiliriz. Kısa sürelide olsa sektörümüz biraz duraksadı ancak şuanda talep oldukça fazla. Esnaflarda bu durumdan oldukça memnun. Dükkan içinde de sosyal mesafeye ve hijyen hususlarına dikkat ediyoruz. E-ticaret üzerinden satış yapan esnafların İstanbul Ticaret Odası kontrolünde hareket etmesinin daha güvenli olacağını düşünüyoruz. Piyasada çok fazla sahte altın mevcut. Bu şekilde önlem alabiliriz. Geçen sene haziran ayında 3 milyon 760 bin kişi Kapalıçarşı’yı ziyaret etmişti. Şu anki sayılara baktığımız zaman çok düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu anda turist döngüsü yok. Uçuşların başladığı takdirde 1-2 ay içerisinde bu açığı kapatacağımıza ve çarşımızın eski günlerini göreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

26 Haz 2020 - 13:40 İHA İstanbul- Ekonomi

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